Katzennothilfe in Neuss : Nach zehn Jahren hat Streuner Gismo ein neues Zuhause

Neuss Gismo hat in seinen Leben einiges mitgemacht: Nun hat er nach zehn Jahren Streuner-Dasein ein Zuhause gefunden und genießt seinen ruhigen Alltag.

Die Ehrenamtlerin freut sich für den Kater, dass er nun endlich zur Ruhe kommen kann. Denn Gismo hat in seinem Leben schon einiges mitgemacht. Zehn Jahre lang soll er als Streuner im Kleingartenverein „Römerlager“ gelebt haben. „Dort hat ihn ein älterer Herr gefüttert, der aber im März verstorben ist“, erzählt Förster. Seitdem war Gismo auf sich allein gestellt. „Eine Tierschützerin hat uns im Juni den Kater gemeldet, weil er verwahrlost aussah und humpelte“, erzählt Förster, „wir haben ihn sofort zum Tierarzt gebracht, wo er auch drei Tage bleiben musste.“ Auch die ursprüngliche Besitzerin von Gismo konnte festgestellt werden. Denn der Kater hatte einen Chip und war in der Tierdatenbank Tasso registriert. „Bei seiner ursprünglichen Besitzerin haben sich die Lebensumstände geändert, so dass sie ihn nicht wieder aufnehmen konnte“, sagt Förster, „aber sie hat sich an den Tierarztkosten beteiligt.“