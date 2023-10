Axel Stucke will Parteichef werden – Jan-Philipp Büchler zieht zurück Schon wieder Stress ums Personal – CDU Neuss lähmt sich selbst

Büchlers Vorgänger Brautmeier, einst als Mediator gestartet und Büchlers „Entdecker“, fordert frustriert Geschlossenheit ein, um für die Partei zu retten, was noch zu retten ist. Fraglich, ob die Mitglieder derzeit die Kraft und die Motivation dazu haben. Es geht eben um mehr als „nur“ den Parteivorsitz. Was die CDU eigentlich bräuchte, wäre ein stark besetztes Vorstandstableau, Vorsitzender oder Vorsitzende inklusive, das perspektivisch denkt und handelt – und einen langen Atem hat. Das Neusser Rathaus zurückzuerobern, wird, wenn es denn gelingen soll, ein Marathon und kein kurzer Spurt. Dass Reiner Breuer, der nach wie vor wenig Fehler macht und sein Amt souverän ausfüllt, schon 2025 zu schlagen sein wird, im Jahr vor der Landesgartenschau, wenn sich in Neuss besonders viel bewegt, darf – Stand heute – stark bezweifelt werden. Die Unbeliebtheit der kriselnden Ampel in Berlin wird der CDU nur begrenzt helfen. Will sie gegen Breuer erfolgreich sein, braucht sie einen Kandidaten oder eine Kandidatin, hinter dem oder hinter der sich die Partei versammeln kann – und dies auch mal beständig für ein paar Jahre länger.