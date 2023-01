Jugendliche waren bewaffnet Polizei muss bei Streit zwischen zwei rivalisierenden Gruppen in Neuss einschreiten

Nach bisherigem Erkenntnisstand kam es aus bislang ungeklärter Ursache am Nachmittag zu verbalen Streitigkeiten zweier rivalisierender Gruppen im Alter von 16 bis 18 Jahren in der Neusser Innenstadt. Als die etwa 25 Personen von der Polizei kontrolliert werden sollten, versuchten sich diese, der Kontrolle zu entziehen und flüchteten in verschiedene Richtungen.