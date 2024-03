Firma schlägt Alarm Sorge um Neusser Gewerbegebiete

Eigentlich will die Mitutoyo Europe GmbH an ihrem jetzigen Standort in Neuss neu bauen. Ein Projekt in einer Größenordnung von rund 20 Millionen Euro, das an der Borsigstraße entstehen soll. Es gibt jedoch Entwicklungen, die die Verantwortlichen des weltweit agierenden Messtechnik-Anbieters zuletzt zweifeln ließen, ob sie tatsächlich solch ein Investment an diesem Standort tätigen wollen.