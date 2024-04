Neuss und Kreis streiten um Elisabethkrankenhaus Grevenbroich Rheinland Klinikum sucht Retter

Alle Seiten werden sich bewegen müssen. Dann braucht es ein Go für eine Zukunftsplanung, die auch die Banken akzeptieren. Später dann auch endlich eine Reform der Entscheidungsgremien, in der die Kommunen ihre Stimme haben sollen, in der aber weniger Politiker, dafür wieder mehr Experten entscheiden können. Ist die Vorstellung naiv? Vielleicht, aber was sind die Alternativen? Warten, bis klar ist, wie die Krankenhausplanung von Land und Bund wirklich aussieht? Spätestens Ende des Jahres will NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ja klar machen, wohin die Reise für die Krankenhäuser im Lande gehen soll. Problem: Letztlich kommt es bei der Krankenhausfinanzierung auf den Bund an. Wann wirklich Klarheit herrscht, ist ungewiss. Das Spiel auf Zeit – auch wenn damit nur die Monate bis zum Jahresende (oder doch bis zur nächsten Kommunalwahl?) gemeint sind – macht das Rheinland Klinikum im schlimmsten Fall zum Insolvenzkandidaten. Teuer würde es sowieso, weil weiter Defizite zu stopfen sind, ohne dass klar ist, in welche Richtung die Reise letztlich geht. Keine gute Basis für nachhaltige Investitionen in Menschen und Material.