Haushalsdebatte in Neuss „Gehaltskürzung“ für Vorsitzende

Dieter Zander (Fraktion jetzt) ist überzeugt, dass eine solche Kürzung rechtswidrig sei. „Eine Zahlung nach Sitzung sieht die Entschädigungsverordnung des Landes nicht vor“, referierte der Jurist im Finanzausschuss. Sollte der Ausschuss daher die Kürzung so beschließen – was er am Ende mit großer Mehrheit tat – müsste Bürgermeister Reiner Breuer einen solchen Beschluss beanstanden. Was dieser nicht will und nicht wird, wie er gleich erklärte.