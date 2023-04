Kundgebungen in Neuss Konkurrenten im Gedenken an Widerstandskämpfer

Am Tag der Arbeit wird erstmals in zwei Kundgebungen und unabhängig voneinander der Neusser Widerstandskämpfer in den Jahren der nationalsozialistischen Diktatur gedacht. Damit reagieren die Stadt und auch der Deutsche Gewerkschaftsbund auf einen Eklat im vergangenen Jahr, der in der Konsequenz zu einem Bruch in der Partei „Die Linke“ geführt hat. „Aber es waren ja alle stinkesauer, die von der Veranstaltung kamen“, erinnert sich der DGB-Kreisvorsitzende Udo Fischer. Sein Wunsch für diesen 1. Mai ist „ein Gedenken in einer würdigeren Form.“