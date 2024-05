Eltern sollen zahlen Zoff um „Busbetreuung“ an Neusser Dreikönigenschule

Für Corinna Schäfer ist es ein Unding. „Die Nachricht kam für uns Eltern völlig überraschend“, sagt die Schulpflegschaftsvorsitzende der Dreikönigenschule in Neuss im Gespräch mit unserer Redaktion. Worum es geht: Kostenpflichtiger Inhalt Die Dreikönigenschule ist seit vielen Jahren im Hammfeld untergebracht – übergangsweise, bis der Neubau an der Weberstraße fertig ist. Für die Schülerinnen und Schüler aus dem Dreikönigenviertel führt der Schulweg somit in einen anderen Stadtteil, der nicht nur vergleichsweise lage dauert, sondern auf dem sie auch mehrere stark befahrene Straßen und Kreuzungen überqueren müssen.