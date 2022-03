Polizei-Einsatz in Neuss : Streit um Burger eskaliert - Kunde von Metzgerin attackiert

Polizei-Einsatz in Neuss

Neuss Der Mann hatte Burger bestellt, doch die waren ihm zu klein. Nachdem er die Metzgerei verlassen hatte, lief die Metzgerin aus dem Laden und schlug auf ihn ein. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die Polizei in Neuss muss sich aktuell mit einem ungewöhnlichen Fall von Körperverletzung und Beleidigung beschäftigen: Am Samstag hatte eine Metzgerin aus Neuss auf offener Straße auf einen Kunden eingeschlagen. Der hatte zuvor in der Metzgerei Burger bestellt, diese aber letztlich nicht mitgenommen. Begründung: Die Burger waren zu klein. Jetzt ermittelt die Polizei.