Körperverletzung in Neuss : Streit in Gaststätte eskaliert - Kellner im Krankenhaus

Auch die Faust kam beim Streit zum Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Neuss Am Donnerstag, 24. Februar, ist gegen 23.30 Uhr ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein Kellner musste sogar in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Was in der Gaststätte zutrug.

Ein 31 Jahre alter Gast soll von einem Unbekannten einen Faustschlag erhalten haben. Die Auseinandersetzung habe sich dann vor die Gaststätte verlagert. Es sei zu einer Rangelei gekommen, in deren Verlauf der 31-Jährige zu Boden ging und von mehreren Personen getreten wurde. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Mann Abschürfungen und Prellungen.

In die Auseinandersetzung wurde auch ein 31 Jahre alter Kellner verwickelt. Der Unbeteiligte erhielt einen Schlag und wurde derart verletzt, dass er in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Der Haupttäter wird als 20 bis 30 Jahre alt und 185 bis 190 Zentimeter groß beschrieben. Er soll eine kräftige Statur haben und mit einer schwarzen Jacke mit weißen Schriftzügen auf den Armen bekleidet gewesen sein. Anzahl und Personenbeschreibung der weiteren Täter sind bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

(NGZ)