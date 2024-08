Arbeitskampf in Neuss Streik legt Maoam-Produktion lahm

Für den Süßwarenhersteller Haribo werden an der Moselstraße im Jahr 40.000 Tonnen des Kaubonbons Maoam hergestellt. Am Mittwoch aber standen alle Anlagen während der Frühschicht still. Kostenpflichtiger Inhalt Denn das Werk wurde bestreikt, so wie schon am Montag Intersnack in Grevenbroich.