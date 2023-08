TK Maxx, H&M und Metro Streik-Aufruf von Verdi erreicht auch Neuss

In der vergangenen Woche hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di NRW) ausgewählte Betriebe zu ein- und mehrtägigen Streiks auf, um weiter den Druck auf die stockenden Verhandlungen im Einzel- sowie im Groß- und Außenhandel zu erhöhen. „Die Arbeitgeber haben in je fünf Verhandlungsrunden im Einzel- sowie im Groß- und Außenhandel die Chance verpasst, den Beschäftigten zu zeigen, dass sie ihre Nöte angesichts der dramatischen Preissteigerung ernst nehmen. Nun folgt die Antwort aus den Betrieben“, erklärte die Verhandlungsführerin für den Einzel- sowie den Groß- und Außenhandel in NRW, Silke Zimmer. Nachdem bereits rund 100 Betriebe am Donnerstag zum Streik aufgerufen wurden, folgten am Freitag etwa 130 Betriebe – in Neuss zählten dazu TK Maxx, H&M und Metro. Ver.di fordert in der Tarifrunde 2023 im Einzelhandel NRW 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll zwölf Monate betragen. Darüber hinaus fordert die Gewerkschaft ein Mindeststundenentgelt von 13,50 Euro pro Stunde. Im Groß- und Außenhandel NRW fordert ver.di eine Erhöhung der Entgelte von 13 Prozent, mindestens aber 400 Euro. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll zwölf Monate betragen.