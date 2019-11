Streetworker „Richie“ : Der Problemlöser des Neusser Südens geht in die Politik

Ridvan Ucar ist Streetworker für den Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) in Neuss. Bis zu 60 mal täglich wird er angerufen. Foto: Janßen/Simon Janßen

Neuss Ridvan „Richie“ Ucar ist seit vielen Jahren als Sozialarbeiter auf den Straßen unterwegs. Der 55-Jährige kennt die Probleme seiner Klienten – und will nun in Neuss politisch mitmischen.

Wer das Büro erreichen möchte, muss durch die Küche. Beim Anblick des gut bestückten Schlüsselbundes könnte der Beobachter den Eindruck gewinnen, dieser Mann ist ein Hausmeister. „Davon habe ich noch ein Exemplar, keine Ahnung wie viele Schlüssel daran hängen“, sagt Ridvan Ucar, kurz bevor sein lautes ansteckendes Lachen durch den Raum hallt. In der Küche, ungefähr drei Meter von seiner Bürotür entfernt, hängt eine Feuerlöschdecke. Passender könnte daher die Art und Weise nicht sein, wie der Mann mit den schwarz-grauen Locken, den alle nur Richie nennen, seine Aufgabe beschreibt: „Ich bin wie die Feuerwehr. Ich muss da sein, wenn es brennt.“

Seit vielen Jahren ist der 55-Jährige für den Neusser Süden als Streetworker tätig, früher arbeitete er von einem Bauwagen aus, mittlerweile hat er ein eigenes Büro im Bürgerhaus Erfttal. Mit einem Kollegen, der halbtags arbeitet, teilt er sich sein „Revier“. An Arbeit mangelt es den beiden nicht. „Es reicht hinten und vorne nicht“, sagt Richie, „eigentlich bräuchte man in diesen Stadtteilen an jedem Hauseingang einen Sozialarbeiter.“ Doch er möchte nicht nur fordern, sondern auch gestalten. Darum will er die politische Bühne betreten und für die SPD bei der Kommunalwahl 2020 für den Wahlkreis Erfttal antreten. „Ich bin schon einige Jahre SPD-Mitglied“, sagt er. Sein Ziel: „Ich will, dass Neuss sozial bleibt.“

Info Richie beherrscht vier Sprachen Name Ridvan Ucar, kurz Richie Alter 55 Sprachen Arabisch, Deutsch, Englisch, Türkisch Zuständigkeit Neusser Süden Infos www.skm-neuss.de

Es gibt wohl niemanden, der die Resultate politischer Beschlüsse so direkt zu spüren bekommt wie Richie. Schafft die Politik etwa endlich mehr sozialen Wohnraum, sieht der 55-Jährige weniger junge Erwachsene, die auf der Straße leben. Nur ein Beispiel von vielen.

Zusammengefasst sind Ridvan Ucar – und auch die anderen Streetworker in ganz Neuss, wie er betont – Allround-Problemlöser. Eine Arbeit, die für eine Stadt in Gold nicht aufzuwiegen ist, auch wenn Erfolge nur schwer in Zahlen und Excel-Tabellen messbar sind. Richie hilft bei Familienproblemen, begleitet seine Klienten zu Ämtern, wälzt sich mit ihnen durch quälenden Papierkram, er holt Jugendliche von der „schiefen Bahn“, hat aber auch ein offenes Ohr bei Liebeskummer. Es kommt nicht selten vor, dass Richie einen Anruf bekommt, wenn das Jugendamt nicht mehr weiter weiß. Auch Besuche hinter Gittern kommen vor. Sogar wenn seine Klienten aus dem Neusser Süden wegziehen, bleibt er ihr Ansprechpartner – obwohl er es eigentlich nicht müsste.

Sein Handy klingelt 50 bis 60 mal am Tag. Wegen des hohen Verschleißes der Geräte – drei bis vier gingen jährlich kaputt – hat sich der Streetworker extra eine robuste Handyhülle für Handwerker gekauft.

Fragt man Richie nach seiner Heimat, antwortet der leidenschaftliche Schütze in Rekord-Geschwindigkeit: „Neuss!“ Fragt man ihn nach seinen Wurzeln, dauert die Antwort länger. Geboren wurde Ridvan Ucar in Antiochia, einst eine Stadt im antiken Syrien, heute in der Türkei. Erst vor Kurzem war er dort: „Oliven pflücken“, wie er sagt. 1978 kam er als Zwölfjähriger nach Deutschland. Sein Vater Suphi Ucar, heute 84, war zu diesem Zeitpunkt schon seit über zehn Jahren in Neuss. „Eigentlich wollte er nur für ein Jahr bleiben“, erinnert sich Richie, der sich selbst als Gastarbeiter-Kind bezeichnet. Erst in der Schule lernte er Deutsch, machte Jahre später in Holzheim seinen Hauptschulabschluss. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Er machte sein Abitur nach, studierte Sozialpädagogik und wurde Gruppenleiter beim Caritasverband. Richie rief nicht nur eine deutsch-türkische Gruppe ins Leben, sondern war auch an der Gründung des Haus Derikum beteiligt. Derikum in den 80er Jahren bezeichnet Richie als „Land der fliegenden Messer“. Gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den Nationen hätten auf der Tagesordnung gestanden. Auch der Streetworker wurde bereits mehrfach körperlich bedroht. Ein Risiko, das er in Kauf nimmt.

Ein Container für Jugendliche am Kirmesplatz in Erfttal. Foto: Janßen/Simon Janßen