Stadt gibt Überblick Straßensperrungen zur „Tour de Neuss“

In der Neusser Innenstadt findet am kommenden Mittwoch, 24. April, wieder das Radrennen „Tour de Neuss“ statt. Wie in den Jahren vergangenen Jahren bereits erprobt, führt die Rennstrecke auch dieses Jahr wieder über Kaiser-Friedrich-Straße (Start/Ziel Höhe Hausnummer 80), Drususallee (Fahrstreifen stadteinwärts), Breite Straße, Hochstraße zurück zur Kaiser-Friedrich-Straße.