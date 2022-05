Groß-Veranstaltung in Neuss : Diese Straßensperrungen erwarten Sie zum Hansetag

Groß-Veranstaltung in Neuss

Neuss Die Groß-Veranstaltung lockt vom 26. bis 29. Mai mit großem Programm nach Neuss. Das bedeutet jedoch Einschränkungen im Straßenverkehr. Was Autofahrer wissen müssen.

Viele Konzerte, Vorführungen, Märkte und Veranstaltungen – damit lockt der 42. Internationale Hansetag vom 26. bis 29. Mai nach Neuss . Doch für einen reibungslosen Ablauf der Groß-Veranstaltung, zu der Besucher aus dem In- und Ausland erwartet werden, sind Straßensperrungen für den Verkehr erforderlich. Die Stadt gibt einen Überblick, worauf sich Verkehrsteilnehmer in der „Hanse-Woche“ einstellen müssen.

Die Hammer Landstraße ist ab Dienstag, 24. Mai, 19 Uhr, bis in der Nacht von Sonntag auf Montag, 30. Mai, circa 0.30 Uhr, nur außerhalb von Sperrzeiten befahrbar. Die vollständige Sperrung der Hammer Landstraße zwischen Hessentorkreuzung und Zufahrt Rennbahnpark (und damit die Zufahrt zur Industriestraße und der Straße Am Zollhafen) erfolgt am Dienstag von 19 bis 22 Uhr, Mittwoch von 16.30 bis circa 0.30 Uhr, Donnerstag bis Samstag von 11.30 Uhr bis etwa 0.30 Uhr und Sonntag zwischen 11.30 Uhr und circa 0.30 Uhr.