Hitzige Debatte im Neusser Stadtrat Straßenbahn bleibt kostenlos

Es ist eines dieser Themen, bei denen es stets zu emotionalen Debatten kommt. Das Pilotprojekt „kostenlose Straßenbahn“ in der Neusser Innenstadt ist bereits seit langer Zeit festgezurrt, beendet ist die politische Diskussion darum aber offenbar noch lange nicht. Den jüngsten Versuch, das Projekt – entlang der Straßenbahnlinie 709 brauchen Fahrgäste aktuell keinen Fahrschein mehr – zu stoppen, unternahmen in der vergangenen Ratssitzung nun die vierköpfige „Fraktion jetzt“ und das Duo von „UWG/Aktiv“. Ihr Vorhaben sollte allerdings nicht von Erfolg gekrönt sein. „Das Angebot, die Straßenbahnen der Linie 709 zwischen Hauptbahnhof und Stadthalle kostenlos nutzen zu können, bedeutet für die Stadt zusätzliche Ausgaben in Höhe von 200.000 Euro. Es bringt aus Sicht der Antragsteller keine qualitative Verbesserung des ÖPNV, die zu diesen hohen Kosten in einem angemessenen Verhältnis steht“, lautete unter anderem die Begründung.