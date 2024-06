Beginn mit einer Vollsperrung Sanierung und Neubau von vier Brücken in Neuss

Sommerzeit, Ferienzeit, Bauzeit: An diesen Dreiklang hält sich der Landesbetrieb Straßen NRW auch in diesem Sommer und nimmt sich mit Beginn der großen Ferien die Erftbrücke am Berghäuschensweg in Gnadental vor. Ab dem 8. Juli wird dazu die Landesstraße 380 zwischen dem Nixhütter Weg und der Norfer Straße (Landesstraße 142) für vier Wochen komplett für den motorisierten Verkehr gesperrt. Der Fuß- und Radverkehr kann die Brücke während der Sanierungsarbeiten aber jederzeit überqueren, teilt Isabell Strietholt als Sprecherin von Straßen NRW mit. Auch die Wassersportler auf der Erft müssten mit keinen Einschränkungen rechnen.