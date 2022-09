Ärztin aus Neuss : Straße in der Türkei nach Dilek Gürsoy benannt

Neuss Der Neusser Herzchirurgin Dilek Gürsoy wurde für ihr vielfältiges Engagement bereits merhfach ausgezeichnet. In der Türkei wurde ihr jetzt eine ganz besondere Ehre zuteil.

In der türkischen Gemeinde Aybastı, die in der Provinz Ordu am Schwarzen Meer liegt und in der rund 23.000 Einwohner leben, wurde nun eine Straße nach der Ärztin benannt.