Erinnerung in Neuss : SPD reinigt Stolpersteine - Gedenken an NS-Opfer

Foto: Andreas Woitschützke Der Künstler Gunter Demnig verlegt einen Stolperstein an der Kaiser Friedrichstraße. (Archivfoto).

Neuss Der SPD-Ortsverein Stadtmitte plant kommenden Samstag, 9. November, alle 87 sogenannten Stolpersteine in Neuss zu reinigen. Die Steine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig.

Er fertigt kleine quadratische Messingtafeln an, die in den Boden eingelassen werden und an Juden erinnern, die dem nationalsozialistischen Regime zum Opfer gefallen sind und ermordet wurden.

Die „Stolpersteine“ lassen sich in mehreren europäischen Ländern finden. Sie sind jeweils auf dem Gehweg vor den Häusern der damals Verfolgten angebracht. Das Projekt begann bereits in den 1990er Jahren. Im nächsten Jahr wird der Künstler einen weiteren Gedenkstein in Neuss verlegen.

Die Reinigungsaktion der SPD-Ortsgruppe wird von Michael Hohlmann organisiert. Am Gedenktag der sogenannten Pogromnacht möchten die Sozialdemokraten sich gegen Antisemitismus stellen und damit auch ein Zeichen nach dem vor Kurzem in Halle verübten Attentat setzen.

Alle Bürger sind zur Unterstützung der Aktion am Samstag eingeladen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am SPD-Bürgerbüro an der Oberstraße 23. Im Zuge der Aktion soll auch an die Geschehnisse der Pogromnacht, die sich vom 9. auf den 10. November 1938 ereignete, erinnert werden. Damals wurden zahlreiche Synagogen, Häuser und Geschäfte jüdischer Bürger zerstört. Viele Menschen starben, allein in den darauffolgenden Tagen wurden mehr als 30.000 Juden verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt.

Zur Erinnerung an die Opfer und als Mahnung ist in der Neusser Innenstadt auch eine Gedenkveranstaltung geplant. Da der 9. November jedoch auf den jüdischen Ruhetag „Sabbat“ fällt, findet die Gedenkveranstaltung bereits am 8. November um 11.30 Uhr an der Promenadenstraße statt. Dort erinnert Bürgermeister Reiner Breuer gemeinsam mit Bert Römgens von der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf und den Schülerinnen des Marienberg-Gymnasiums an die Opfer in der jüdischen Bevölkerung.

(NGZ)