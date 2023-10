Stoffmarkt in Neuss Hier gibt es alles, was das Schneiderherz begehrt

Dass sich in diesem Jahr weniger nähbegeisterte Neusser auf den bunten Markt begaben, lag nicht zuletzt an den Wetterprognosen, die Regen und Sturm angekündigt hatten. „Das liegt alles nur an den schlechten Wettervorhersagen, dabei regnet es gar nicht durchgehend“, erklärt eine Verkäuferin angeregt einer ihrer wenigen Kundinnen an diesem Tag. Der holländische „Stoffencircus“, der regelmäßig in Deutschland, Belgien und den Niederlanden Stoffmärkte organisiert, machte auch in den letzten Jahren in Neuss Halt – und durfte sich über weit mehr Hobbyschneider und Bastler freuen. In den vorhergehenden Jahren fand der Markt in der witterungsschützenden Eissporthalle statt, die nun aufgrund technischer Probleme den Saisonstart verschieben musste. Einige wetterfeste, entschlossene Textilfans ließen sich nicht davon abbringen, trotz der Vorhersagen, zu kommen: „Der Stoffmarkt ist eins meiner Highlights im Jahr. Wenn ich mit meiner Einkaufsliste hier langgehe, fallen mir immer noch neue Kleider ein, die ich unbedingt mal nähen muss“, berichtet eine Kundin begeistert, „deswegen habe ich auch meinen Sohn mitgebracht, damit er mir beim Tragen hilft“. Doch nicht nur für Wintermoden werden auf dem Stoffmarkt die richtigen Textilien ausgewählt: „Für das Karnevalskostüm meiner Tochter brauchte ich dringend gelben Tüll mit Pailletten – so was bekommt man eben nur hier“, erklärt Birgit Malkow, die wie ihre Tochter schon eine sehr genaue Vorstellung von der jecken Bienenverkleidung fürs nächste Jahr hat. „Wir sind wirklich froh, dass wir den Markt quasi vor der Türe haben.“ Neben allerlei Stoffen boten die Stände auch alle erdenklichen Zubehöre wie etwa Scheren, Reißverschlüsse und diverse Knöpfe an. Auch Wollknäuel lockten Näh- und Strickbegeisterte auf den Markt.