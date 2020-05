Gefunden in Neuss : Stoffdackel ist wieder zu Hause

Die Einjährige freute sich, ihren geliebten Stoffdackel wieder in die Arme nehmen zu können. Foto: Polizei

Neuss Einen kleinen Stoffdackel hat die Polizei am Dienstagmittag in Neuss gefunden. Nun ist er wieder bei seinem Frauchen: Die Einjährige freute sich, ihre Rosi wieder in den Arm nehmen zu können.

Wie die Polizei mitteilt, glänzten die Augen der einjährigen Hundemami vor Freude, als sie ihr geliebtes Stofftier wieder in die Arme schließen konnte. Die Eltern schilderten, dass die Dackeldame wohl am Dienstag beim aus dem Kinderwagen "gesprungen" sein musste. Als der Verlust bemerkt wurde, flossen einige Tränen bei der Einjährigen und die Familie startete eine Suche nach dem Plüschtier, das eigentlich Rosi heißt, von seiner Besitzerin aber „Rogi“ genannt wird.

Ein Streifenwagen der Polizei wurde am Dienstag auf die verlorene Stoffhündin aufmerksam: Weil sie einen „verlorenen Eindruck“ machte, nahmen die Beamten sie mit auf die Wache. Dort schloss sie sogleich Freundschaft mit dem Polizei-Teddy und erlebte spannende Abenteuer auf der Wache. Trotzdem vermisste sie ihr einjähriges Frauchen und wartete sehnsüchtig auf Abholung. Durch den Aufruf bei Facebook erfuhr die Familie von dem Fund und konnte die Einjährige wieder mit ihrer Rogi zusammen bringen.

(NGZ)