Exklusiv-Konzert der Deutschen Kammerakademie: Ein Dankeschön der Extraklasse

Neuss In der festlich dekorierten Wetthalle erlebten die Kammerakademie-Abonnenten ein ganz besonderes Konzert.

Seit beinahe einem Jahrzehnt verwöhnt die Deutsche Kammerakademie Neuss (DKN) ihre Abonnenten mit einem Exklusiv-Konzert bei freiem Eintritt. Seit einigen Jahren ist die Wetthalle am Neusser Rennbahnpark Spielort, die dem Anlass entsprechend festlich dekoriert wird.

„Die Veranstaltung ist ein Dank an treue Abonnenten. Zu dem Konzert bieten wir das Beste auf, was wir haben, nämlich unsere Stipendiaten“, sagt der Orchestermanager Martin Jakubeit. Die jungen Künstler stellen auch das Programm zusammen. Lilit Tonoyan (Violine), Maria-Luiza Antonescu (Viola) und Ema Grcman (Violoncello) eröffneten mit einem Streichtrio von Franz Schubert, das man im Konzertsaal nicht hört, weil es nur ein einsätziges Fragment geblieben ist. Die Interpretation der drei Damen zeigte aber, dass Schubert auch im sparsamen dreistimmigen Triosatz genial komponierte. Das Streichtrio spielte auch ein rhapsodisch aufgelockertes „Intermezzo“ von Zoltán Kodály.

Ema Grcman stellte dann ihr wunderbares Violoncello in zwei Solowerken vor, zwei Tanzsätze aus der Johann Sebastian Bach-Suite Nr. 4 und den „Marsch“ aus der Klaviersammlung „Musiques d’enfants“ von Sergej Prokofjew, in einer Transkription von Gregor Piatigorsky. Transkriptionen gab es mehrfach. So spielte Lilit Tonoyan die populäre sinfonische Dichtung „Dans macabre“ von Camille Saint-Saens, Torben Jans (Violine) die virtuos anspruchsvolle „Phantasie C-Dur“, die der Wundergeiger Joseph Joachim 1853 bei Robert Schumann für sich und Orchester bestellt hatte.