Stimmen zum Tod von Heinz Günther Hüsch Hüsch – „eine seltene Mischung“

Mit Heinz Günther Hüsch ist ein großer Mann gestorben. Das sagt nicht nur Sigurd Rüsken, von dem diese Formulierung stammt, sondern wohl jeder, der mit dem Anwalt und CDU-Politiker in der einen oder anderen Form zu tun hatte. „Er war eine seltene Mischung aus Fleiß, Intelligenz und Integrität“, sagt Rüsken, der 17 Jahren an der Spitze der Geschäftsführung des städtischen Lukaskrankenhauses mit Hüsch als Vorsitzendem des Verwaltungsrates einen verlässlichen und seriösen Partner an seiner Seite wusste. „Ein Glücksfall“.