Kultkneipe zurück in Neuss Stille Wiedereröffnung im Okie Dokie

Das „Okie Dokie“ an der Hammer Landstraße, einst wegen seiner Live-Konzerte eines der bekanntesten Lokale der Region, ist zurück. Stilecht gab es zum Comeback den Auftritt einer Live-Band, doch rührte Farshad Anvari vorab dafür nicht groß die Werbetrommel. Er habe keine Erwartungen auch in Sachen Service wecken wollen, die am Ende vielleicht enttäuscht worden wären, sagt der Inhaber zur Begründung. Denn sein Team ist noch nicht komplett.