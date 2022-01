Zu Ehren des Künstlers : Stiftung Insel Hombroich öffnet Raum im Anatol-Atelier

NGZ Zu Ehren des verstorbenen Künstlers Anatol Herzfeld öffnet die Stiftung Insel Hombroich am Samstag den „Müller-Raum“ im Atelier Anatols.

Der Bildhauer Anatol wäre am Freitag, 21. Januar, 91 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass öffnet die Stiftung Insel Hombroich am Samstag, 22. Januar, den „Müller-Raum“ im Anatol-Atelier, das auf der Museumsinsel Hombroich liegt. In jenem Raum sind Skulpturen, Gemälde und andere Arbeiten des Künstlers zu sehen. Zwischen 12 und 15 Uhr empfängt der Künstler Jens Stittgen interessierte Besuchende und steht für Fragen zur Verfügung.