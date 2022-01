Geschichte und Kultur dokumentieren : Virtueller Besuch in der Ostdeutschen Heimatstube in Neuss

Virtueller Besuch in der Ostdeutschen Heimatstube in Neuss

Um seinen Job als Heimatstubenbeauftragter ist Horst Stephan nicht immer zu beneiden, doch jetzt hat der Sprecher der Landsmannschaft der Schlesier echten Anlass zur Freude. Denn die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen für Wissenschaft und Forschung hat – mit finanzieller Unterstützung des Landes – „seine“ Heimatstube an der Oberstraße digital dokumentiert.

Das Ergebnis wurde im Internet auf einer Plattform mit 19 ausgewählten anderen Einrichtungen dieser Art zusammengeführt. Die Geschichte und Kultur der Vertriebenen soll so dokumentiert werden, erklärt Birgit Aldenhoff , die Referentin für Kunstgeschichte und Heimatstuben der Stiftung. „Es ist gut vorstellbar, dass in absehbarer Zeit niemand mehr da ist, der weiß, wie das damals war.“

Am 2. Februar soll die Internetseite in einer virtuellen Veranstaltung mit Gundula Bavendamm, der Direktorin der Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“, offiziell vorgestellt werden. Bis dahin haben Aldenhoff und ihre Kollegin Barbara Kämpfert, von der die erläuternden Texte stammen, noch damit zu tun, den Internetauftritt auch der Neusser Heimatstube zu komplettieren. Doch auch das, was unter dem Stichwort Ostdeutsche Heimatsammlungen schon im Netz zu finden ist, vermittelt einen guten Eindruck.