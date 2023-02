Haushaltskonsolidierung in Neuss Politik ringt um das Sparpaket

Die Tage zwischen der Schlussrunde in der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung und dem am Donnerstag tagenden Finanzausschuss waren Tage hektischer Betriebsamkeit. Aber obwohl es zum Bedauern von Sascha Karbowiak (SPD) in der Zeit nicht gelang, vorab fraktionsübergreifend einen Konsens über das 35 Punkte zählende Paket der Verwaltung (und etwaige Änderungen) zu verabreden, überstand dieses die Generaldebatte – mit unterschiedlichsten Mehrheiten zu den einzelnen Vorschlägen – fast unbeschadet.