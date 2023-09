Angebot in Neuss Neues Sternen-Eltern-Café im Lukaskrankenhaus

Am Neusser Standort des Rheinland-Klinikums gibt es nun die Möglichkeit, genau so einen Ort aufzusuchen. Das Sternen-Eltern-Café im Lukaskrankenhaus ist als Anlaufstelle für alle Eltern (Mütter und Väter) gedacht, die ihre Kinder während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt gehen lassen mussten und den Wunsch haben, sich auszutauschen. In ungezwungener Atmosphäre können sich die Eltern bei Kaffee und Kuchen kennenlernen.