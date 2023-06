Neueröffnung in Neuss Eine Einladung zum Philosophieren

In einem kleinen Ladenlokal an der Further Straße 27, gleich hinter dem Bahnhof, ist ein neuer Kunst- und Kulturraum entstanden, in dem Altemeier Kunst, Digitales und Philosophie zusammenbringt. Der 38-jährige Neusser freut sich über viele Besucher und interessante Gespräche. Altemeier, der in Düsseldorf und Frankfurt Philosophie und Geschichte studierte, will die Philosophie aus der hermetischen Welt der Universität zurück in die Öffentlichkeit bringen – ganz im Stile von Sokrates. In seinem Hauptberuf als Coach für die Digitalisierung in mittelständischen Unternehmen hat er festgestellt, dass es einen hohen Bedarf an Diskussion und Vertiefung von politischen oder sozialpsychologischen Themen gibt. Im Freundeskreis bleibe das oft aus. Altemeier will mit seinem neuen Angebot ein Impulsgeber für die Selbstreflektion sein. Das könne in Seminaren am Wochenende sein, ein Diskurs mit ausgesuchten Texten oder in Einzelgesprächen.