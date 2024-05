„Stella Deluxe“ debütieren in Neuss Ein Abend voller Musik und Herzlichkeit

Mitreißende Rhythmen, eingängige Melodien und echte, handgemachte Musik – so beschreiben die Mitglieder der Funk/Soul-Band „Stella Deluxe“ sich selbst. Am 23. Mai treten die neun Rheinländer erstmals in Neuss auf. Ab 20 Uhr werden sie im „The Hidden“ ein Benefizkonzert zugunsten der Hospizbewegung Kaarst spielen. Karten für das Konzert sind auf eventim.de zu kaufen.