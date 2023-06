Kinderbauernhof Neuss Steigende Mitgliederzahlen im Kinderbauernhof-Förderverein

Die Liste der Veränderungen der letzten Jahre ist lang. Zu den großen Projekten gehört das Angebot „Bauernwiese, Feld und Baum“ im hinteren Areal des Bauernhofes. „Die Kinder können die Natur dort in dem Dreiklang erleben, in dem wir alle Projekte auf dem Kinderbauernhof entwickeln“, erklärt Sandra Maria Breuer, Vorstandsvorsitzende des Fördervereins. „Einerseits haben wir ein Angebot in der Fläche, auf der die Kinder toben können“, dazu komme das indirekte pädagogische Angebot durch das Erkunden der Tiere und Pflanzen. „Zuletzt gibt es auch ein aktives pädagogisches Angebot“, etwa in Form eines Holz-Memory-Spiels oder eines auf Initiative von Frank Lammerz (Stadt Neuss) gerade entstehenden Insektengartens. Weitere Projekte umfassten unter anderem Aktionen für Geflüchtete oder sozial benachteiligte Kinder sowie die Erweiterung der angrenzenden Gerhard-Hoehme-Allee durch Walnussbäume, welche ebenfalls von Erfolg gekrönt war: „Alle Bäume sind toll aufgegangen“, so stellvertretender Vorsitzender Bodo Krings. Die dort aufgestellten Bänke seien sogar so gut besucht, dass man kürzlich eine Weitere aufgestellt habe.