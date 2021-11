Kursreihe in Neuss : Meditative Schreibübungen im Edith-Stein-Haus

Kursreihe in Neuss

Neuss Stefanie Bednarzyk bietet im Edith-Stein-Haus einen Kursus zum „Intuitiven Schreiben“ an. Es soll die Kreativität fördern und kann ganz leicht zu Hause nachgemacht werden. Wie das geht?

Schreiben um des Schreiben willen – eine Aktivität, die laut Achtsamkeitsbüchern nicht nur entspannend wirken soll, sondern auch neue Erkenntnisse zu Tage befördert. Stefanie Bednarzyk kann das aus eigener Erfahrung bestätigen: Als die Neusserin in einem kreativen Tief war, nahm sie selbst an einem solchen Schreib-Seminar teil. „Wir haben einfach zweckfrei und ohne Abgabedruck losgeschrieben, das hat Spaß gemacht und war in gewisser Weise auch heilsam“, erzählt sie.