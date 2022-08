Benefiz-Event in Neuss : Startschuss für den 10. Charity-Walk

Neuss Die Religionsgemeinschaft „Ahmadiyya Muslim Jamaat“ lädt für den 4. September auf die Ludwig-Wolker-Anlage ein. Was ist dort geplant?

Weil diese religiöse Bewegung in Deutschland weitgehend unbekannt ist, klärte in Neuss Imam Wafa Mohammad über diese „Bewegung für den guten Zweck“ auf. Die 1898 in Indien gegründete Religionsgemeinschaft ist die am schnellsten wachsende Reformbewegung innerhalb der muslimischen Welt. In Deutschland hat sie in 250 Gemeinden 50.000 Mitglieder und betreibt 60 Moscheen. Im Rhein-Kreis Neuss hat die Gemeinschaft, die nach der Lehre des Koran „das Gute gebietet und das Böse verwehrt“, gut 330 Mitglieder. Mittlerweile finden bundesweit in 80 Städten und Gemeinden Benefizläufe statt, über eine Million Euro wurden zu 100 Prozent an rund 200 Spendenempfänger verteilt.