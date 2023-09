Mehrzweckhalle Neuss startet auf Expo mit Vermarktung des Wendersplatz

Beim Büro „scheunvens + wachten“ wird derzeit an einem Expose gefeilt, mit dem schon auf der Münchner Immobilienmesser Expo Real Anfang Oktober potenzielle Investoren für ein Engagement auf dem Wendersplatz interessiert werden sollen. Der Rat schlug diesen Weg ein, nachdem Bürgermeister Reiner Breuer deutlich gemacht hatte, dass die Stadt die 100 Millionen Euro nicht stemmen kann, um die gewünschten öffentlichen Gebäude – Haus der Kulturen mit Museums-Dependance sowie eine Mehrzweckhalle – zu errichten. Eine privatwirtschaftliche Nutzung der Fläche bleibt an Vorgaben wie „publikumsintensive Nutzung“ geknüpft, und Vorhaben in den Bereichen Kultur, Bildung, Gastronomie aber auch Sport werden ausdrücklich begrüßt. Doch Carsten Thiel und Bayram Öz von der Fraktion „UWG/Aktiv“ sehen keine Chance mehr, dass sich ein Bauherr findet, der eine Mehrzweckhalle auf dem Wendersplatz bauen würde. Sie halten aber an der Idee fest und wollen erreichen, dass sich die Stadt- mit der Kreisverwaltung zusammensetzt und zunächst den Bedarf für eine solche Halle ermittelt, dann aber auch gleich über geeignete Standorte und eine potenziale Zusammenarbeit bei der Realisierung der Halle spricht. Dem Rat legt die Zwei-Mann-Fraktion dazu am 22. September einen entsprechenden Antrag vor.