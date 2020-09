Niederrhein Musikfestival in Neuss : Start mit Jazz im Schlossgarten

Neuss Der neue Ort und auch die Musik waren ungewöhnlich: Schloss Reuschenberg und Jazz bestimmten den Auftakt des Musikfestival mit gleich zwei Konzerten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hansgeorg Marzinkowski

Schloss Reuschenberg war erstmals Premierenort des Internationalen Niederrhein-Musikfestivals, das aktuell zum 16. Mal veranstaltet wird. Haus und Hof der großzügigen Anlage im Neusser Stadtteil Selikum schreiben bereits seit dem Jahr 1248 Geschichte. Die Schlossherrin Beate Düsterberg-Eissing hatte die Initiative ergriffen, und die künstlerische Leiterin des Festivals, Anette Maiburg, griff glücklicherweise zu. Denn der großräumige Park bot auch zu Pandemie-Zeiten 120 Besuchern Platz.

Stepptänzer Dani Luka ergänzte die Musiker kongenial. Foto: Andreas Woitschützke

Weil das Konzert binnen weniger Tage ausverkauft war, gab es zwei Stunden zuvor mit Unterstützung der Sparkassenstiftung Neuss ein zusätzliches Konzert, für das sich immerhin weitere 80 Zuhörer anmeldeten. Ebenfalls ein Novum beim Niederrhein-Musikfestival: Erstmals war die Eröffnung ein reines Jazzkonzert.

Anette Maiburg hatte junge Jazzer verpflichtet, die noch am Konservatorium Maastricht studieren. Die Hochschule, die auch André Rieu absolvierte, ist besonders im Studiengang Jazz gefragt. Florian Gerhards (Trompete/Vocals), Chae-Yeon Lee (Klavier), Ilja Tarnopolskij (Drums) und Peter Willems (Kontrabass) begannen mit dem fröhlichen „On the Sunny Side of the Street“, das spätestens seit Louis Armstrong Jazzstandard (1932) ist.

Schnell wurde deutlich: Das Quartett spielt akademisch unterkühlten Jazz, ausgelebte Improvisationen hatten Seltenheitswert und wurden gerade deshalb vom Publikum gefeiert. Florian Gerhards warnte das Publikum vor: „Sie müssen entscheiden, wo ich besser bin, an der Trompete oder als Sänger.“

Bei der schwermütigen Ballade „You Don‘t Know What Love is“ – 1941 von Gene De Paul und Don Raye getextet und komponiert, von Lies Davies aber erst bekannt gemacht – wollte man seinem Gesang „von schmerzenden Lippen, die keinen Geschmack mehr am Küssen finden“, nicht so recht glauben.

Das Programm nahm Fahrt auf, als der Düsseldorfer Profi-Stepptänzer Daniel Luka mit seinem in New York, am Casino de Paris und in Barcelona geschulten „Tap Dance“-Titel wie „Heroes Cotton“ mit der Kraft und Musikalität eines Oscar Petersen bereicherte. Sein lebhafter Tanz ergänzte die Rhythmus-Gruppe kongenial, besonders wirkungsvoll im Solo oder im Dialog mit den Drums.

Leider war nach sechs Titeln, allesamt Standards, und einer Dreiviertelstunde Schluss, auch eine Zugabe wurde mit Hinweis auf das folgende Konzert nicht gespielt. Das fand aber erst mehr als ein Stunde später statt, und mancher Besucher fragte sich, ob denn 30 Euro für 50 Minuten Musik noch angemessen waren.