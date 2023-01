Zwischen Düsseldorf und Neuss Vorarbeiten für den Radschnellweg beginnen

Die Stadt arbeitet an der Umsetzung des Radschnellwegs nach Düsseldorf. Daher wird in Kürze der Bauabschnitt entlang der Hammer Landstraße für eine dreireihige Baumallee vorbereitet, zugleich werden Bäume am Rennbahngelände gefällt. Das teilt die Stadt mit. Sie verweist darauf, dass mit den Vorarbeiten zum Bau des Radschnellweges nach Düsseldorf entlang der Hammer Landstraße auch ein weiterer Schritt in Richtung klimafreundliche Mobilität genommen werde. Für den Radschnellweg, der von einer dreireihigen Baumallee gesäumt sein wird, muss die Böschung der Hammer Landstraße hin zum Rennbahnpark verbreitert werden. Zudem soll ein neuer und vergrößerter Mischwasserkanal verlegt werden.