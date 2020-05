Mit dem Bus von Neuss nach Düsseldorf : Schnellbuslinie startet direkt nach den Sommerferien

Neuss Die Rheinbahn hat sich für dieses Jahr fünf größere Fahrplanwechsel vorgenommen, doch schon beim zweiten wurde das Unternehmen durch das Coronavirus gestoppt. Ergebnis war, dass die Einführung der Schnellbuslinie Neuss-Düsseldorf (SB 53) nicht wie geplant zum 20. April erfolgen konnte.

Nachdem zwischenzeitlich der Stadt signalisiert worden war, dass mit einer Inbetriebnahme am 14. Juni gerechnet werden dürfe, hat sich der Rheinbahn-Aufsichtsrat nun dagegen entschieden. Alle für die Monate April, Juni und August geplanten Leistungsausweitungen, so erfuhr der CDU-Stadtverordnete Karl-Heinz Baum aus erster Hand, sollen nun mit Datum 12. August eingeführt werden. Direkt im Anschluss an die Sommerferien.