Bahnverkehr in Neuss „Fahrt fällt aus“: Pendler brauchen noch lange Geduld

Wer am Donnerstagmorgen mit der Bahn im Rhein-Kreis unterwegs war, brauchte wieder einmal sehr, sehr viel Geduld. Wie so oft hieß es: „Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen in beide Richtungen im S-Bahnverkehr“. Am Donnerstag gab es mehrere Gründe dafür: In Neuss war ein Stellwerk defekt, auf der Strecke Köln-Neuss eine Weiche. Hinzu kam ein kurzfristiger Personalausfall. Ein Blick in den Live-Fahrplan der DB-App zeigte zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen von einer halben Stunde und mehr.