Zum Neusser Schützenfest : Stadtwerke im Dauereinsatz

Neuss Die Mitarbeiter der Stadtwerke haben rund um das Neusser Bürger-Schützenfest ein volles Programm. Gute Nachrichten gibt es für Nachtschwärmer und Durstige.

(NGZ) Die Mitarbeiter der Stadtwerke Neuss und der Abfall- und Wertstofflogistik GmbH (AWL) werden vor und an den Kirmes- und Schützenfesttagen wieder im Dauereinsatz sein. In diesem Jahr wird es auch wieder einen Sonderfahrplan geben. Ein Übersichts-Flyer hierzu ist in allen Vorverkaufsstellen für VRR-Fahrausweise der Stadtwerke in der Innenstadt, im Kunden-Center Nahverkehr, bei den Busfahrern, im Schützen-Büro an der Oberstraße sowie unter www.stadtwerke-neuss.de erhältlich. In der Faltbroschüre sind ein Liniennetzplan mit den wichtigsten Informationen zu Umleitungen und Haltestellenverlegungen während der Festzüge sowie alle Abfahrtzeiten der Stadtwerke-Busse ab 21 Uhr stadtauswärts aufgeführt. Für richtige „Schützenfest-Nachtschwärmer“ werden die Stadtwerke auch in diesem Jahr am Schützenfestfreitag und -samstag neben den Nacht-Express-Fahrten um 1.10 Uhr, 2.10 Uhr und 3.10 Uhr zusätzliche Fahrten anbieten.