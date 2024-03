Appel aus Neuss Stadtwerke unterstützen Weltwassertag

In einer Welt, in der Wasser entweder Frieden stiften oder Konflikte auslösen kann, ist es von entscheidender Bedeutung, sich der globalen Wasserkrise bewusst zu werden und Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu bewältigen. Dies ist das zentrale Thema des Weltwassertags 2024, der unter dem Motto „Wasser für den Frieden" steht. „Wir müssen unsere Wertschätzung für Wasser weiter stärken. Mit Investitionen in die Wasserinfrastruktur, ob hier in Neuss oder global, legen wir den Grundstein für Gesundheit und Ernährungssicherheit", betont Thomas Walkiewicz, Geschäftsführer der Stadtwerke Neuss. Wenn Wasser knapp ist oder verschmutzt, und wenn Menschen keinen oder ungleichen Zugang dazu haben, können Spannungen zwischen Gemeinschaften und Ländern entstehen. Mehr als drei Milliarden Menschen weltweit sind auf Wasser angewiesen, das nationale Grenzen überschreitet. Dennoch haben nur 24 Länder Kooperationsvereinbarungen für all ihr gemeinsames Wasser. „Durch eine verstärkte Zusammenarbeit beim Wasser können wir nicht nur Konflikte vermeiden, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt ausüben", so Stefan Alef, Leiter Anlagenplanung und -betrieb der Stadtwerke.