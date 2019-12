Sicherheit für Senioren in Neuss : Stadtwerke und Johanniter kooperieren beim Hausnotruf

Neuss Damit Senioren bis ins hohe Alter selbstständig und sicher in den eigenen vier Wänden wohnen können, gibt es zahlreiche technische Hilfsmittel. Unter dem Motto „Hilfe auf Knopfdruck“ können sich Interessenten ab jetzt auch bei den Stadtwerken Neuss über den Hausnotruf der Johanniter informieren.

Grundsätzlich braucht jemand, der einen solchen Hausnotruf bei sich einrichten lassen möchte, nur einen Strom- und einen Telefonanschluss. An letzteren wird dann eine Box angeschlossen, die – verbunden mit dem Empfänger am Handgelenk – die Verbindung herstellt. Die Reichweite beträgt, je nach Hindernissen und Aufstellungsort, zwischen 50 und 150 Metern. Der Garten ist in der Regel also mit abgedeckt.