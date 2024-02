Laufveranstaltungen und Jugend-Turniere Stadtwerke Neuss suchen Partner für Sport-Sponsoring

Die Stadtwerke Neuss nehmen Laufveranstaltungen und Jugend-Turniere in den Fokus. Denn nachdem der Versorgungs- und Infrastrukturdienstleister sein Sport-Sponsoring im vergangenen Jahr neu strukturiert hat, will er das Konzept auch 2024 fortführen. Dafür suchen die Stadtwerke im Februar nach Vereinen und Initiativen, die in diesem Jahr Laufsportveranstaltungen und Ballsportturniere in Neuss durchführen. „Diese beiden Säulen haben wir gezielt aufgesetzt, um damit den Breiten- und den Jugendsport zu unterstützen. Und das möglichst über unser ganzes Versorgungsgebiet verteilt – also auch in den Stadtteilen und in deren Vereinen“, umreißt Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz die Ausrichtung des Sport-Sponsoring-Konzeptes.