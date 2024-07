Neuss investiert in Strom aus Sonnenergie Stadtwerke planen Solarpark an der Autobahn

Die Solar-Offensive der Stadt nimmt endlich Fahrt auf. Zwei Jahre nach einer Machbarkeitsstudie, die im Ergebnis 122 städtische Gebäude als geeignete Standorte für eine Fotovoltaikanlage auswies, wurde nun der Bau von 89 Anlagen zur Stromerzeugung aus Sonnenkraft genehmigt. Fast 9,5 Millionen Euro investiert die Stadt in diesen dezentralen Solarpark, von dem ein jährlicher Stromertrag in einer Größenordnung von 4.587.631 Kilowattstunden und damit eine CO 2 -Ersparnis von mehr als 1500 Tonnen erwartet werden. Das klingt beeindruckend, macht aber nur einen Bruchteil dessen aus, was die Stadtwerke planen.