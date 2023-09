Jubiläum in Neuss Stadtwerke laden zur Bus-Tour

Darüber hinaus wird auch der Blick hinter die Kulissen ermöglicht: Abgerundet wird der Ausflugstag durch viele kleine Überraschungen und einen gemeinsamen Snack am Nachmittag. Teilnehmen am Gewinnspiel können alle Stadtwerke-Energiekunden (Gas, Strom, Fernwärme). Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt über das Kontaktformular unter www.stadtwerke-neuss.de/jubiläum-september.