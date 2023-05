Angebot in Neuss Stadtwerke bieten Grundschulen Energieunterricht an

In diesen Wochen können die Stadtwerke Neuss in bewährter Kooperation mit der Deutschen Umwelt-Aktion (DUA) wieder den Energieunterricht in Grundschulen umsetzen. Nun stand die Adolf-Clarenbach-Grundschule auf der Neusser Furth auf der Besuchsliste von DUA-Unterrichtsleiterin Sabine Köster.