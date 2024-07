Für die Schwimmbäder Stadtwerke Neuss bieten wieder „Ferienkarte“ an

Beim Erwerb sind der Name und das Geburtsdatum des Nutzers anzugeben. Bei der Ferienkarte gib es keine Zeitbegrenzung – sie gilt als Tageskarte. Der Verkauf startet am Freitag (5. Juli) im Südbad und im Nordbad und ist auch nur dort möglich. Gerade an heißen Sommertagen ist der Andrang zu den Stoßzeiten in den Neusser Schwimmbädern oft sehr hoch. Um lästiges Anstehen zu vermeiden, empfehlen die Stadtwerke neben dem Erwerb der Ferienkarte für Kinder und Jugendliche den Kauf ihrer E-Tickets. Das E-Ticket kann ausgedruckt werden oder direkt mit dem Smartphone an die Lesegeräte an den Drehkreuzen gehalten werden. Buchbar ist es unter: www.kurse.stadtwerke-neuss.de.