Neuss: Stadtwerke-Bau geht im November weiter

Neuss Die Stadtwerke errichten an der Moselstraße ein neues Bürogebäude. Doch derzeit herrscht Stillstand – aber nicht mehr lange.

Das Baugewerbe boomt. Wenn eine Ausschreibung raus ist, bedeutet das noch lange nicht, dass auch ein passendes Angebot reinkommt. Diese Erfahrung haben auch die Stadtwerke Neuss gemacht – und einen Hauch des Holstein-Kiel-Dilemmas erfahren. Der Fußball-Zweitligist will eine neue Tribüne bauen, doch es meldete sich auf die Ausschreibung hin offenbar kein passendes Unternehmen. Ein bisschen so erging es auch den Stadtwerken Neuss. Die wollen zwar keine Tribüne, sondern nur ein Bürogebäude bauen. Aber auch dabei hakte es nun im Zuge einer Ausschreibung. Die Folge: wochenlanger Stillstand auf der Baustelle an der Moselstraße.

Inzwischen ist aber wieder Bewegung drin, versichert Stadtwerke-Sprecher Jürgen Scheer. „Am 5. November geht es zunächst mit dem Stahlbau weiter. Direkt danach rücken die Fassadenbauer an“, sagt er. Das Gebäudegerippe, das derzeit zu sehen ist, soll also bis Weihnachten die passenden Pfunde drum herum bekommen. Der Fahrplan: Spätestens Ende 2019 soll das Bürogebäude fertig sein. Scheer ist zuversichtlich, dass es klappt. Nach Fertigstellung des Gebäudes sollen dort rund 100 Mitarbeiter der Infrastruktur Neuss (ISN) und des Tiefbaumanagements (TMN) einziehen. Weitere Büros, die für Mitarbeiter aus der Stadtwerke-Verwaltung vorgesehen sind, kommen hinzu. Damit will das städtische Tochterunternehmen die Dienste an einem Standort bündeln. Zum Startschuss für das Neun-Millionen-Euro-Projekt hatte Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz erklärt, dass die Mitarbeiter von ISN und TMN sowie der Technikbereich der Stadtwerke täglich eng zusammenarbeiten. Die Konzentration an einem Standort sei daher sinnvoll. Zurzeit nutzen die Stadtwerke noch extern angemietete Büros, zum Beispiel am Meererhof. Dieser Standort soll nach Fertigstellung des Neubaus aufgegeben werden. Die Wege für die Mitarbeiter sollen durch den Neubau in unmittelbarer Nähe zur Stadtwerke-Zentrale deutlich kürzer werden.