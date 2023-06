Neues Blattgold für die Löwen Ein frischer Look für das Stadtwappen am Rathaus

Als das Wappen vor mehr als vier Jahrzehnten die Werkstatt der Firma Kuhn verließ, waren die Löwen des Stadtwappens noch nicht golden gefasst. Das hätten Handwerker der Malerinnung später nachgeholt, sagt Kuhn, der sich darüber seinerzeit – wie er betont – gar nicht freute. Doch inzwischen ist das Wappen in seiner Gesamtheit ein bekannter Blickfang am Rathaus, eine eigene Marke. Also wurde der Rest Blattgold zwar entfernt, anschließend aber wieder neues aufgebracht. „Ein Unterschied wie Tag und Nacht“, lobt Kuhn das Ergebnis. Den Rest des Kalksteines musste er nur grob reinigen, die Farben im Wappenschild konnte er so belassen.