Vertriebene im Rhein-Kreis Thomas Schwarz macht beim BdV Karriere

Abseits seiner Tätigkeit im Stadtrat macht der Stadtverordnete Thomas Schwarz (Tierschutz hier) eine kleine Vereinskarriere bei den Vertriebenenverbänden. Nachdem er vor gut einem Monat an die Spitze der Landsmannschaften der Ostpreußen gewählt wurde – als erster Vorsitzender in der Verbandsgeschichte mit Geburtsort Neuss — , stieg der 49-jährige Pädagoge jetzt auch im Kreisvorstand des Dachverbandes auf, dem Bund der Vertriebenen (BdV). Dort nimmt er nun die Aufgaben des stellvertretenden Vorsitzenden wahr und unterstützt den im Amt bestätigten Gerhard Hosenberg – der wiederum sein Stellvertreter bei den Ostpreußen ist. Im BdV folgt Schwarz auf Sigrid Bießner, die, wie sie bei der Delegiertentagung der angeschlossenen Landsmannschaften erklärte, aus persönlichen Gründen nicht wieder kandidieren könne. In Personalunion wird Schwarz im BdV auch die Arbeit des Schriftführers erledigen. Zweiter stellvertretender BdV-Vorsitzender wurde Paul Listau (Landsmannschaft der Deutschen aus Russland), die Kasse hütet Annette Schaufelberger als Schatzmeisterin. Agathe Skirlo fungiert als stellvertretende Schriftführerin und Irena Hosenberg als Beisitzerin. Der BdV richtet im September den Tag der Heimat aus.