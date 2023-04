„Bürgerhaus Erfttal“ in Neuss Stadtteilarbeit im Notbetrieb

Von den 35 Millionen Euro, die die Gebäudemanagement Service GmbH in diesem Jahr investiert, wird ein dicker Batzen in das Bürgerhaus Erfttal und das Jugendzentrum „Kontakt“ gesteckt. Etwas mehr als drei Millionen Euro wird das städtische Unternehmen bis Mitte 2024 in diesen Gebäudekomplex an der Bedburger Straße investieren. Für beide Einrichtungen heißt das, sich für die mindestens achtmonatige Bauzeit auf einen Notbetrieb einzurichten. „Das Wichtigste wird sein“, sagt Stephan Eichhorn vom „Kontakt“, „dass wir im Stadtteil nicht verloren gehen.“